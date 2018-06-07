〈北部〉人行道完好重鋪 竹縣議員批燒錢

2018-06-07

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣竹北市代余政達抨擊縣府喊窮，近兩週卻在高鐵新竹站周邊人行道上「燒錢」！把鋪面良好的高鐵七路、八路周邊及光明六路東二段世興空品區旁人行道全面刨除更新。

縣府：今現勘確認是否再更新

縣府工務處養護科表示，這次工程是對一二○號縣道（含局部路段共線的光明六路 ）的例行性養護。今天將現勘，如確認不用更新的，會從善如流取消工程。

養護科表示，高鐵特定區內一二○號縣道四點三公里到五公里處路段長七百公尺的人行道，因不少地方有地磚下陷、破損或隆起，進行更新改善，正在施作。

余政達質疑所採工法不利透水，原有排水孔還被水泥塞住，未來可能成災。他認為，人行道最好採透水性施工法，讓大地保水，替地表降溫。要採水泥灌漿不透水的施工法，應在人多、常走的文興路或嘉豐六路人行道。

他說，文興路的人行道多人使用，路面早就破損，凹凸不平，飽受詬病，縣府既然有錢做，為何不從這些有需要的地方先做？

養護科表示，所採的工法透水性雖不好，但有導水配套計畫，會把人行道積水導到周邊樹穴等植栽帶，較耐用、好維修。文興路並非縣管道路，更新、改善的權責在竹北市公所，對此，竹北市公所表示，目前文興路人行道尚無更新計畫。