〈北部〉鯉魚潭水供苗栗 最後一哩路動工

2018-06-07

打通苗栗供水系統 紓解吃緊水情

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣自來水公司建構輸水網，以利水資源調配。苗栗縣鯉魚潭水庫北送苗栗的最後一．四公里水管，昨天辦理潛盾「破鏡」典禮，將從三義鄉木雕街下方貫通；完工後，將打通苗栗地區供水系統網絡，最高每日可供水廿萬公噸，幾乎等同苗栗地區自來水現況每日供給能力的約廿二萬公噸，不僅紓解苗栗地區吃緊水情，也可增加竹科竹南基地供水。

採潛盾施工 昨舉行潛盾破鏡典禮

台灣自來水公司中區工程處第三工務所主任徐達雄說明，此工程新設自來水管徑為一千公釐（換算為一公尺），將從三義鄉八股配水池，沿台十三線往南推進到中山高速公路三義交流道附近，長度為一千四百一十公尺，工程預計明年十二月卅一日完工，經費三億零九百四十四萬餘元。

明年底完工 每日最高供水20萬噸

徐達雄表示，完工後，鯉魚潭水庫將可供給苗栗地區最高每日可供水廿萬公噸，扣除苗栗市、銅鑼鄉等鄉鎮市平均約五萬公噸，其餘的還可北送頭份竹南地區，甚至竹科竹南基地，供應企業用水。

徐達雄說，因新設水管徑為一公尺，若採明挖埋設，則約須二．五公尺的作業範圍，將嚴重影響台十三線三義鄉交通及兩旁林立的木雕藝品商家，遂採潛盾隧道方式於道路下方十到廿七公尺處挖掘推進，則不影響交通及店家。

苗栗縣境北、中、南，各有永和山、明德、鯉魚潭水庫。永和山水庫每日供水量約廿四萬公噸，其中支援新竹地區約九萬噸；鯉魚潭水庫每日供水量約七十萬公噸，其中九成支援台中地區，苗栗縣僅獲七萬公噸；明德水庫則淤積情形嚴重，且主要為農田用水，經台水與管理單位苗栗水利會定契，每日供應二．五萬公噸。

苗縣長期處於「自家水庫水供他人用」，即便是永和山、鯉魚潭水庫的水情尚可，但只要明德水庫吃緊，苗栗往往就成為首先限水地區。因此，自來水公司於二○○一年起，陸續在全台建構各地區供水系統輸水網，以利調配水資源，包括鯉魚潭水庫北送苗栗計畫。