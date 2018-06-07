〈北部〉《桃園》規劃9基地 二階社宅將蓋2千戶

2018-06-07

一階社宅 中央已同意補助60億

〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦昨在市政會議表示，內政部已同意對桃園第一階段規劃的十座基地、共四千戶社會住宅提供六十．三億元補助，進度最快的中路二號明年就能入住；他說，第二階段社會住宅計畫已確定規劃九處基地，能再提供二千戶，其中的中壢中興巷、桃園東門段年底動工，蔡英文總統的「八年二十萬戶社宅」將可實現，且桃園的部分只會提早、不會拖延。

鄭文燦表示，社會住宅第一階段規劃十座基地、興建四千戶，將以租金折抵融資利息，再補貼利息差額，他前天與內政部次長花敬群會面時，得知內政部已同意補助非自償性部分經費五十四億五千萬元、融資利息五億八千萬元，市府也配合編列約四十五億二千萬元住宅基金，估計興建十處社宅需要二○五億元經費，會持續爭取中央支持。

鄭文燦說，第一階段社宅的中路二號、八德一號、八德二號與蘆竹二號基地都已動工，進度最快的中路二號預計明年初完工，將是最早入住的社宅，其餘社宅基地因原物料成本上漲等因素而流標，市府已調高預算、延長工期以期順利發包，預計發包後三年內能完工。

二階社宅 兩處預計年底動工

鄭文燦指出，第二階段社宅規劃九處基地、共二千戶，分別為楊梅金門新村、平鎮南勢一號、蘆竹A10站、中壢南富台、中壢北富台、中壢平寮段、中壢福德（龍慈）段、中壢中興巷及桃園東門段，而後兩處為都市更新案，預計年底動工。

他說，由於土地取得、施工等進度不易控制，目前無法明確評估各階段完工時程，但會盡全力加速推動各基地發包，發包後三年內會完工。

鄭文燦強調，桃園市公辦自建社會住宅，二階段加上內政部提供的四千戶社宅儲備基地，還有其餘合作方案，將可達一萬二千戶規模，租金補貼部分如包租代管、青年租金補貼等，估計可達一萬二千戶數量，合計能達到他參選市長時的「四年興建二萬戶社會住宅」政見。