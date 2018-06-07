〈北部〉《桃園》航空城蛋白區第一期開發 供街廓、住宅安置

2018-06-07

安置街廓自建 7處基地23公頃

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合航空城都市計畫開發，市府對現有住戶的安置將採取先建後遷方式，具合法住宅者提供安置街廓讓地主自建，已在六個里規劃七處基地，面積約廿三公頃，對於沒有合法住宅的設籍者則提供安置住宅，將在機場捷運A11坑口站、A15大園站、A16橫山站等三處基地興建一一七○戶安置住宅，預計二○二三年底完工。

地政局航空城開發科長朱沅若表示，航空城蛋白區第一期計畫區內設籍的有三○二六戶，擁有合法住宅者有一八五六戶，這些多是原地主，希望就近搬遷，因此規劃在大園橫峰、埔心、大海、坑口、五權、菓菓林等六個里設安置街廓，其中橫峰里因土地屬狹長形而設兩個安置街廓，其餘各里都是一個，而大園三石里、蘆竹新莊里因規模太小，無法設置安置街廓。

他指出，航空城的配地原則是，建地可配回一百％、農地四十一％、特農區四十六％；每戶安置街廓面積介於一百平方米到一五○平方米間，若地主配地介於一百平方米到一五○平方米間即採有多少配多少，不足一百平方米者，可採補繳地價差額方式取得一百平方米土地，超過一五○平方米者，可另參加航空城配地。

朱沅若說，七處基地規劃的廿三公頃土地約可提供二千戶地主使用，遠大於擁有合法住宅者，分配上不會有問題，預估地主可於二○二一年底取得安置街廓土地，市府也會先發放地上物補償費，並預留兩年時間讓地主興建房屋，至二○二四年初開始拆除舊建築，地主若是自行拆除還可領取五十％的自拆獎金。

3處安置住宅 預計2023年底完工

市府表示，對於沒有合法住宅的一一七○戶設籍者，將提供安置住宅。其中，擁有土地，但地上物不合法者可選擇購買或承租安置住宅，購買以每坪九到十萬元的成本計算；有戶籍但沒有土地、房屋者，就只能選擇承租安置住宅。

三處安置住宅基地的土地面積為十．○六公頃，預估可興建二千戶，市府將在三處基地各興建兩棟大樓，一處出售、一處出租，其中有八三○戶預留量，可視社會住宅的需求興建。

朱沅若說，航空城蛋黃區內有三五六五徵收戶，由於蛋黃區的區段徵收以第三跑道為主，安置街廓將全部設在海軍基地內，安置住宅需要量約五二○戶，目前仍由交通部規劃中。