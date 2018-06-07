〈中部〉深夜餵食流浪貓 女遭持刀追趕

2018-06-07

警察到場要求雙方離開 遭批處置草率

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時常在龍井遠東街附近照顧流浪貓的李姓女子，於東海里TNVR群組指控，自己上月卅日凌晨在附近餵貓，竟有一名男子要拿刀砍她，警察雖來了，還問她為何要餵貓；而替她PO文的汪姓網友在臉書表示，警方到場處理，居然是請雙方回家睡覺，質疑警方草率處置。

警方︰已將持刀男依恐嚇罪函送法辦

烏日分局犁份派出所表示，並未有怠職，該名持刀的林姓男子向警方表示，並不是要砍李女，只是每次餵食過程中，貓都會叫、很吵，他只是嚇嚇她，沒有要砍她，但警方已依恐嚇罪函送。

汪姓網友在臉書替李女發文，指李女長期在東海大學附近照顧街貓，卻在五月卅日凌晨三點鐘，被一名滿身酒氣的男子持刀追殺；汪姓網友代PO李女在東海里TNVR群組的控訴，李女表示，「太恐怖了，剛才餵貓竟有人要拿刀砍我」、「我報警了，然後警察要我先離開」，她還PO影片指自己要離開時，拿刀恐嚇她的男子回到住處拿更長的武器，用跑的追她，嚇得她騎機車離開，並控訴警察「還問我為什麼要餵貓」。

汪姓網友PO文認為警方漠視處理，表示，「也許你我可以漠視，但總是會有一天，我們的家人朋友會碰到」。

犁份派出所表示，六十一歲林姓男子向警方指出，卅五歲李女在東海大學附近社區餵貓已有一段時日，但每次餵貓時，貓因爭食、都會很吵；五月卅日凌晨，林男喝完酒在睡覺，李女又來餵食，他覺得非常吵，便想拿刀嚇嚇她，並未追她。

警方表示，林男向警方指出，因李女對他錄影，讓他很不高興，便走進去換更長的木刀；李女離開後報警，警方到場，林男向警方表示，沒有要砍她，只是要嚇她，警方則依恐嚇罪函送林男。

警方強調，並未如網友所言草率處理，李女報警後便展開處理、調閱監視器，也沒有說為何要餵貓，只是覺得奇怪，這麼晚還在餵貓。