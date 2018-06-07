〈中部〉花博卡審核出包？ 民眾未申請卻收到

2018-06-07

交通局將調出同意書 確認何人簽署

〔記者張菁雅／台中報導〕花博卡至今已發行一百零三萬張，市議員楊正中昨質詢時指出，有民眾反映，未申請花博卡，她本人和五歲孩子卻收到花博卡，質疑發卡過程缺乏審核機制。交通局長王義川表示，將調出同意書，確認何人簽署，若未經本人同意即擅自簽署者，需負法律責任，若屬實將移送相關單位調查。

楊正中表示，有位黃小姐向他投訴，她與五歲的孩子都沒有申請花博卡，卻在五月廿五日收到鄰長送來的花博卡。楊正中也在議事堂現場call out給黃小姐，黃小姐說，她向區公所反映此事，公所卻回答可能是家人代辦，讓她無法接受，花博卡是記名卡片，發卡過程應有審核機制，確認是本人簽名。

王義川表示，花博卡僅核發給設籍台中的市民，市民親自簽署個人資料蒐集同意書，未滿廿歲的市民，須經其法定代理人同意並簽署後才能申請。

若未經同意擅自簽署 需負法律責任

王義川也請議員提供上述個案資料，以進一步查核。他說，將調閱當初簽署的同意書，確認何人擅自幫該市民簽署，未經本人同意即擅自簽署者，需負法律責任，若屬實將移送相關單位調查。

另外，交通局表示，已收到花博卡卻無意願使用的市民，可將卡片繳回交通局，該局將終止卡片使用，未來市民若仍重新使用，則需自行付費辦卡。