〈中部〉行銷花博 議員批︰官方熱、民間冷

2018-06-07

指全市星級飯店僅2家推優惠

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博年底登場，預計可帶來龐大觀光效益。市議員江肇國昨指出，台中市五十家星級飯店中，僅兩家推出花博住宿方案，推廣花博觀光呈現「官方熱、民間冷」現象，建議市府加速邀集旅館公會及業者，共同商討推出結合住宿、交通、飲食、門票等相關優惠組合，吸引民眾到台中逛花博。

江肇國指出，依照市府評估，花博帶來的觀光、文創產業、稅收等整體效益達四百九十億元；其中，觀光效益占卅四％，也就是說，在一百七十三天展期要創造一百六十六億元的收益，欲達到目標，必須吸引國內外旅客留宿。但他查了台中市五十家星級飯店的網站及粉絲專頁，只有兩家推出花博優惠方案，兆品酒店住宿即可用九十九元加購花博門票、雲端旅店則是住宿就送花博門票；市府賣力宣傳花博，其餘四十八家飯店卻未參與行銷。

江肇國也說，市府發行花博卡吸引市民入園，而針對外縣市及外國旅客，只有觀旅局發行的「中台灣好玩卡」，目前花博套票行程只有兩種選擇，一張好玩卡加一張門票、一台單車租借，賣兩百六十九元；雙人一張卡加兩張門票、兩台單車租賃，再送紙膠帶，賣四百九十九元，內容毫無吸引力。

他建議市府應加速邀集旅館公會及業者，商討推出結合住宿、交通、飲食、門票等相關優惠組合，同時主動找國內外旅行業者研究花博套裝行程，針對自由行和團體客，分別提供豐富優惠及吸引人的商品，一起衝高花博觀光人數。

觀旅局稱有104家旅宿提供優惠

觀旅局表示，市府為鼓勵依法設立的組織團體、店家，配合花博盛會提供優惠、帶動消費，也訂定花博特約商店招募計畫，招募對象包括食、衣、住、行、育樂等行業，截至五月卅一日止，共有一百零四家旅宿業者加入特約商店，其中廿六家為星級旅館，該局將協調業者儘速公布優惠方案；另外，觀旅局已規劃一日至三日的花博遊程，共十九條自由行及十四條團體行路線，已公布於花博官方網站，提供民眾和旅行社規劃參考。