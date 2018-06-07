〈中部〉美景佐美食 清水8單車道將串聯

2018-06-07

〔記者張菁雅／台中報導〕市府訂出「自行車三六九」計畫，其中自行車道六百公里已達標，市議員楊典忠昨建議市府再精進，例如將清水區既有的八條自行車道串聯成一條環城自行車道，成為台中市唯一一條有山有海的自行車道。

議員批標示不清、斷頭路

楊典忠指出，雖然「自行車三六九」計畫中的六百公里自行車道已達成，但各自行車道問題應改善解決、與時俱進。清水區現有自行車道多是在台中縣時期開闢，因缺乏經費與養護，出現自行車道不連貫、標示不清、斷頭路、車道未雙向等問題，甚至連地圖還是縣市合併前繪製，讓很多車友邊騎邊納悶。

全市唯一有山有海單車道

楊典忠也指出，清水區有八條自行車道，包括五福圳自行車道、高美自行車道、臨海路自行車道、清水大排自行車道等，民眾可以騎自行車從鰲峰山公園出發，到高美濕地、梧棲漁港、港區藝術中心、清水眷村文化園區等景點，沿路欣賞美景，還能品嘗現撈海鮮、清水米糕、擀麵、肉圓仔湯等美食。建議市府將車道串聯起來，規劃成一條長六十二．九公里的環城自行車道，屆時將是台中市唯一連接山海美景與清水地方美食的自行車道系統。

市府優先改善 年底見成果

市府觀旅局長陳盛山表示，清水區的自行車道確實已成為環城自行車道系統，觀旅局已積極爭取體育署前瞻計畫，改善既有的五福圳自行車道、臨海路自行車道設施，打造完善的清水環城自行車道系統；另外，今年將會優化提升清水自行車道功能，改善標誌、標線，設置雙語標誌等，預計年底可看到具體成果。