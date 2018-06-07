〈中部〉員林農工生 種豬取精高手

2018-06-07

豬農第三代 從小練就好功夫

〔記者陳冠備／員林報導〕「牽豬哥」在早期農業社會中，被視為不體面的行業，不過到了現代社會卻「翻轉」了！員林農工畜保健科學生張羽伶、林柏全是豬農第三代，從小就在自家養豬場幫忙，還會幫種豬取精配種，一年高達百次，成為取「精」高手，二人都被屏東科技大學科技農業公費生專班所錄取。

錄取屏科大農業公費生專班

屏東科技大學科技農業公費生專班近日放榜，員林農工共有六人入取，其中張羽伶、林柏全、陳郁苡、姚友翔都是農家第三代，從小就必須早起到農場幫忙，耳濡目染下會辨別雛鴨公母、幫種豬人工採精等專業技術，昨日校方開放媒體實測「取精」過程，學生們純熟的技巧，一下就讓種豬流出一五○cc的精液，連老師都說，取精對他們來說，真是小蛋糕一塊（piece of cake）。

張羽伶說，家裡飼養三隻公種豬與七十多隻母種豬，從小學時就開始幫忙養豬，第一次接觸取精是在高一時，當時很緊張，後來越來越熟練，不過爸爸還是會在一旁警戒，避免公豬突然抓狂。她表示，為避免皮膚病、寄生蟲、生殖器疾病，現代種豬配種不讓公豬與母豬直接接觸，公豬一次射精就能配種十多頭母豬，可免除移動豬隻的煩累，所以現在大家都應用人工授精技術進行配種，未來會接棒家中養豬事業，要將所學新技術帶進畜牧業。

取精一定要溫柔！林柏全說，取精時要注意公豬情緒，將公豬趕上「假母台」（豬場人工授精設置）後，其陰莖會慢慢伸出來，這時要溫柔清理尿囊，並用手指扣住陰莖後，才進入採精動作，而且絕對不能用到指甲，否則容易弄傷公豬，通常一頭公豬可採二百到二百五十cc精液，一年可採精八○到一二○次。