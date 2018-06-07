〈中部〉南投招菇蕈農耕士 做好做滿每月35K

2018-06-07

培訓採菇高手 名額20名

〔記者佟振國／南投報導〕農村普遍面臨缺工問題，勞力密集的菇蕈產業更加嚴重，今年農委會補助南投縣製菇業職業工會將招募廿名農耕士，時薪一百四十元，每天工作八小時，每月須做滿廿二天，連同薪資及農委會加發就業獎勵金八千八百元、交通津貼，每月約進帳卅五K，盼讓年輕人心動，也吸引七十五歲的長輩報名，但能否招好做滿，還有待觀察。

南投縣是國內菇蕈重要產地，主要集中在埔里、魚池、國姓等三鄉鎮，但農村從事勞動人口年齡層偏高，菇蕈生產從太空包製菌、照顧到採收及分級包裝，無一不仰賴人力，難以機器取代，缺工的問題也格外嚴重。

農委會今年首度補助南投縣製菇業職業工會成立「南投菇蕈專業團」，將招募廿名農耕士，希望透過農業技術培訓，練就一批「採菇高手」，提供具有專業性及技術性農事服務工作。

南投縣製菇業職業工會理事長張新發表示，目前人才還在招募階段，可向工會或利用農委會農業人力資源平台報名，報名至六月廿二日止，昨天為止有九人報名，縣外民眾五人、縣內四人，年齡層從廿歲至七十歲都有，其中年紀最長是台南市一位七十五歲民眾，由於工作地點多半在縣內香菇重要產地埔里、魚池、國姓等鄉鎮，外縣市民眾得離鄉背井，能否留得住人還是問號。

待遇佳 75歲長輩也報名

農耕士的時薪一百四十元，一天工作八小時，須每月做滿廿二天，農委會再加發就業獎勵金最高八八○○元，連同交通津貼，每月待遇約可達三萬五千元，還享有勞健保、意外險，比一般的菇蕈農場僱工為佳。

至於工作場所多半在香菇寮內，從事太空包製菌、採收、加工等工作，菇農表示，雖然工作內容稍嫌制式枯燥，但不必烈日曝曬，若工作表現受業者青睞，有機會獲得進一步的任用或發展。