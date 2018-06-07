〈中部〉玉山國中登玉山課程 啟發學生演說奪冠

2018-06-07

〔記者丁偉杰、蔡宗勳／嘉市報導〕嘉義市玉山國中兩年前開始讓學生分階段體驗「玉見名山」系列課程，藉由探訪玉山，落實尊重自然的精神及態度，二年級學生陳采筠去年參加嘉市語文競賽國語演說，以登玉山為內容拿到第一名，講述師生登上玉山前峰海拔三千二百三十九公尺，展現團隊合作，近距離看到玉山之美，深刻體會成功之美。

三個年級各有行程體驗

玉山國中校長陳建州說，「玉見名山」從一年級學生「玉山登口旁的麟趾山步道健行」、二年級「登玉山前峰」到三年級「登玉山主峰」，預定十月或十一月，三年級學生挑戰攻頂玉山主峰，他與家長會長魏志軒等師長本月二日完成主峰踏勘。

陳建州表示，「玉見名山」系列活動，從德、智、體、群、美等面向安排課程，其中「體—探索體驗」讓學生透過登山鍛鍊體魄、磨練意志，還能薰陶涵養、拓展胸襟。

陳采筠去年參加嘉市國語文競賽國語演說，抽到題目「美」，她融入探訪玉山經驗，講述師生在登山過程通力合作、相互扶持，展現增強自信心之美，團隊登上玉山前峰，體會成功之美。

陳金樹助竹高體育班 學子感恩

此外，興達建設公司總經理陳金樹長期支援嘉義縣立竹崎高中體育班，光羽球隊服裝一年就要二十幾萬元，並頒發全國比賽績優獎勵金，還當弱勢學生後盾，學生陳賢仁升高三時，家逢經濟困難，無力支付學費及生活費，陳金樹捐款讓他無後顧之憂；校方昨在體育班畢業前舉辦茶會，學生送上感恩卡片，感謝陳金樹大力奧援，他則期許大家積極努力，有能力時要回饋社會。