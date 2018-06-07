〈中部〉雲林防汛 加強清除布袋蓮

2018-06-07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「艾維尼」颱風形成雖對台灣暫時不會有影響，但因現在為防汛期，第五河川局不敢大意，加強防災整備，石牛溪斗南善功橋兩岸已放置數百包太空包防災，並針對布袋蓮增生嚴重的溪流加強清理，避免阻礙排水。

去年六月一日豪大雨，斗南石牛溪、大湖口溪多處溢堤，造成斗南、大埤地區淹水嚴重，災後復建還在進行，汛期已屆，又有颱風形成，五河局針對石牛溪、大湖口溪疏濬作業加緊趕工，五河局副局長周建森表示，目前大湖口溪已疏濬九萬立方公尺、石牛溪也有六萬多立方公尺。

石牛溪善功橋兩岸 堆數百太空包

斗南信義育幼院旁石牛溪善功橋下游去年溢堤，造成鄰近稻田、果園、筍園淹水損失慘重，這幾天工程單位在善功橋上下游各二百公尺堤防上放置大型太空包，一個接一個，約有四、五百個，相當壯觀，不過民眾發現每個太空包之間有縫隙，質疑防洪效果。

太空包有縫隙 五河局︰暫時阻水

周建森指出，善功橋下游為溢堤高風險區，堤防整治涉及土地徵收，無法在短時間內完成，所以先以太空包加高河道堤岸，太空包只是暫時性，主要目的是阻水，屆時若有溢流水量也不大。

另今年因雨量少，溪流布袋蓮增生快速，斗南義德埤等排水滿覆布袋蓮，在洪水期間恐會阻礙排水，甚至會造成水門卡雜物阻礙開關，影響排水防洪功能，已請各包商加強布袋蓮及其他雜物清理，尤其是排水門前後流路。

周建森強調，五河局也準備一萬二千多個防汛塊及六千多個太空包等搶險物資，二百多部移動式抽水機完成保養並預佈在雲林及嘉義縣市的易淹水低窪地區。