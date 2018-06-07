〈中部〉停車收費時段 8月1日起將縮減

2018-06-07

主要住宅區平日收費至晚上六時

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市路邊收費停車格約二萬五千格，其中四分之一收費時間至晚上十時，市議員鄭功進昨天質詢時表示，台北市公有停車格晚上八時以後就不收費，呼籲市府比照辦理，給開車族一個小確幸；市府交通局長王義川當場承諾，八月一日起，主要住宅區平日收費時間調整至晚上六時，週日不收費。

鄭功進指出，收費是停車管理的手段，目的並非是充實市庫，台中市公有停車場基金收入逐年增加，今年光是截至五月底，就要突破六億元大關；而現行收費路邊停車格合計約二萬五千格，其中六千四百七十五格收費至晚上十時，約佔四分之一，許多民眾上班停車要繳費，下班回家停車還要繼續付錢，另外，不少收費員私下抱怨只要輪到晚班，回到家都已經晚上十一、十二時，毫無家庭生活可言。

鄭功進也說，台北市不論是東區、信義區或人聲鼎沸的士林夜市、饒河夜市，晚上八時以後，公有停車格一律不收費。希望台中市政府還利於民，縮短收費時段，停車費一小時廿元，相當於一杯飲料錢，對上班族將是小確幸。

王義川表示，停車收費是一種管理手段，利用費率調整作為車位供需轉換策略，二○一四年前，全市停車格大部分皆收費至晚上十時止，二○一五年起新增的收費停車位，則視該區域停車需求量大小，分別酌收至晚間八時或六時止，目前全市有一半的路邊停車格收費至六時。

交通局︰實施路段逐一檢討公布

王義川同時宣布，八月一日起，部分主要住宅區將試辦路邊停車格週日不收費，平日的收費截止時間則調整提前為六時；至於商業區，因為停車需求量較大，將檢討收費截止時間從十時提前為八時。至於實施路段，交通局將逐一檢討後公布。

對於這項措施，陳先生表示，能夠減少支出當然是好事，但市區許多地區是住商混合，住宅區內仍有商業行為，尤其餐廳晚上六時以後生意正好，若停車格不收費，要前往消費的民眾反而找不到停車位，對店家、消費者就不是好事。

黃小姐則說，在市區不管是住宅區、商業區，都很難停車，市府除了縮短停車收費時間，更重要的應該是設法增加停車空間。