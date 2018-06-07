〈中部〉不倒勇士 12癌友將挑戰玉山

2018-06-07

抗癌協會帶領 員榮醫護隨行

〔記者陳冠備／員林報導〕兩年前，台灣抗癌協會二十四名癌友在員榮醫療體系三位醫護人員陪伴下，成功登上玉山，引起廣大迴響，今年該協會再與員榮醫院攜手，將於六月十日帶領十二名癌友與十二名家屬，再度挑戰攀登玉山的壯舉，證明「不倒勇士」傳奇。

台灣抗癌協會發起「二○一八不倒勇士，勇闖玉山圓夢活動」昨日在員榮醫院舉辦行前記者會，為幫助癌友圓夢，員榮醫療體系今年除贊助二十萬元經費，並派出家醫師黎雨青與護理師張欣怡等人隨行，隨時掌握癌友健康狀況。

六十一歲的台灣抗癌協會理事長吳傳興表示，他喜歡運動，更是馬拉松愛好者，但八年前卻罹患大腸癌，當時一直無法接受，後來心念一轉，乾脆成立協會，帶領癌友投入運動，不論路跑、自行車環台等，前年還登上海拔三九五二公尺高的玉山，今年再加入了新成員，就是要展現他們是抗癌鬥士，不向命運低頭。

首度挑戰登玉山的乳癌癌友Jenni說，七年前得知罹癌，接受化療覺得可怕、辛苦，透過運動才重露笑顏，看到癌友兩年前登玉山的影片相當感動，所以近期不斷加入攻頂前訓練，希望能順利圓夢。

員榮醫院副總院長吳怡昌說，這次抗癌勇士在登玉山前，都需先經各自的主治醫師簽名同意，但為了安全起見，醫院仍召集醫療團隊評估所有癌友狀況，並派專業醫生與護理師同行，期待順利完成壯舉。