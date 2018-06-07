〈中部〉一陣雷雨 集集攔河堰暫解渴

2018-06-07

〔記者劉濱銓／南投報導〕天降甘霖！集集攔河堰自前天傍晚降下又急又快的大雷雨後，昨午後仍出現雨勢，不僅蓄水量明顯提升，上游集水區也有進帳，天然入流水量從平時不到五十CMS（每秒立方公尺），到前天高峰一度達到近二二五CMS，總算為大地稍稍解渴，若接下來雨勢能持續，可望能緩解緊繃的水情。

集集攔河堰管理中心說，之前久旱不雨，就算每天僅供水四十五CMS，仍是相當吃力，近期山區略有雨勢，逐漸增加供水量，由台電發電放水十CMS，加上濁水溪本流約五十CMS，以每天六十CMS的水量供應彰化、雲林農、工、生活用水。

前天的降雨則從下午五點後開始，一路持續到晚間九點，約在晚間七點達到天然逕流高峰，將近二二五CMS，惟昨下午雖有降雨，但卻相當短暫，且雨勢也未下在集水區，水情仍膠著，後續將會視實際降雨情況，再做用水調度，由於目前彰雲稻作仍值抽穗期，預估到本月底用水需求仍大，期盼之後雨勢能繼續，以解久旱之苦。

管理日月潭水庫的台電則表示，前天的急降雨讓潭區降雨量進帳卅五毫米（MM），有效蓄水量為一億七百六十三萬噸，蓄水率為八四．七％，整體蓄水對照全台水庫，仍處於相對高的情況，雖然水情不若其他地區那麼嚴峻，但因大地乾旱已久，急降雨仍只是讓土地吸收水分，對於集水區的水分涵養仍不夠，因此大雨來得快去得也快，雨水較難留住，後續仍盼老天時有降雨，才有助改善水情。