〈中部〉打造慢城 尋加分做法

2018-06-07

記者蔡宗勳／特稿

嘉義縣大林鎮獲得國際慢城組織的認證成為會員，目標打造慢活與樂活的宜居小城，爭取獲中央奧援進行中正路及祥和路人行道改善計畫時，卻因部分居民反對而一波三折，甚至出現可能「做半套」，造成祥和路的分隔島及台電電氣設施地下化取消，對邁向大林慢城實是一大諷刺。

中正路的人行道改善計畫要設置花台、綠美化來迎賓，遭沿線住戶群起反對，只好更改設計，在台電管線地下化後，住戶卻不希望路燈桿和變電箱設在家門口，縣府權衡改建在中央分隔島來容納，依舊有人反對。

事實上，中正路及祥和路為都市計畫道路，建設屬鎮公所權責，縣府因大林慢城計畫提報爭取經費改善人行、無障礙空間，對推動大林慢城是助力，礙於公所的態度及部分民眾的反向思維，縣府反成眾矢之的，被抨擊和公所、鄉親為敵。

中央分隔島的設置一定會造成道路兩旁住戶、店家，開、騎車出入的些許不便，但相對更能保障用路人的安全，況且這些路段中央目前都劃設雙黃線，等於是不得跨越的虛擬分隔島，只是貪圖方便者，無視於雙黃線的存在。

如果因民意反對，致分隔島設置案胎死腹中，屆時台電的變電箱下地案也跟著夭折，不僅繼續使市容天際線被電線阻撓，慢城樂活也會打折扣，或許各界應靜下來思考，分隔島的存在與電氣設施下地，對大林整體發展是加分還是扣分，再做最終結論。