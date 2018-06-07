〈中部〉大林人行道改善 施作分隔島卡關

2018-06-07

公所原允辦投票 事後卻推給縣府

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣大林鎮進行中正路及祥和路人行道改善計畫，卻遇到重重阻力，鎮公所承諾辦理協調範圍內住戶投票決定是否設置中央分隔島，事後卻要求由縣府主導投票事宜，縣府則強調若無法達成共識，不排除相關工程告一段落就結案，辦理工程款結算，剩下經費由中央收回。

大林鎮中正路及祥和路人行道改善計畫共分五案，向內政部營建署爭取到八千七百六十四萬元經費，主要針對道路兩側人行道年久失修、不符無障礙通行來改善，並請台電公司配合辦理電氣設施地下化，然後縣府施作中央分隔島，將台電變電箱、路燈桿及植栽置於分隔島上。

祥和路3段住戶 反對設分隔島

中正路兩側民眾對設置中央分隔島，經協調後大多沒有異議，祥和路二段民眾也多表贊成，但是祥和路三段住戶、店家以路中設了分隔島，將使車輛迴轉不便等理由，反對聲浪高張。

縣府︰若無共識 不排除就地結算

為此，五月二十日在大林國小召開協調會，討論決議由住戶投票決定是否施作分隔島，並由公所造冊通知協調範圍內的住戶，每戶指派一員到指定地點、時間內完成投票；不料會議紀錄送到公所後，公所要求縣府負責辦理投票事宜，縣府認為違反協調結論，指若和公所協商不成，加上民意反對，祥和路二、三段將不做分隔島。

代理鎮長︰考慮維持現狀

大林鎮代理鎮長葉和平說，祥和路設置分隔島阻力重重，每次遇到鄉親，幾乎是一面倒反對，為尊重民意，考慮維持現狀。

西林里長鄒志雄表示，當天協調會主張一切要公開化，並尊重住戶的需求，只要投票結果出爐，就要少數服從多數，公所應依決議辦理，避免落人口實。