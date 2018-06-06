〈南部〉拒掩埋場 環團邀歷任正副元首訪龍崎

2018-06-06

〔記者蔡文居／台南報導〕昨天六月五日是世界環境日，台南環保、藝術、教育團體聯合在台南公會堂召開記者會，推動在龍崎牛埔成立台灣惡地國家公園，並邀請小英總統及歷屆總統與副總統來牛埔欣賞台灣世界級的自然地景，不要把垃圾丟在台灣最美麗的地方。

參與的團體包括台南社大、台南教師會、台南教育產業工會、台南環保聯盟、水資源保護聯盟、台灣濕地聯盟、台南荒野保護協會、台南鳥會、台灣藝術進駐交流協會及牛埔里長陳永和。

南市府則重申，市府對於在地方未取得共識前不同意動工的立場，並未改變，希望開發單位能與地方多溝通。

中華醫事科大副教授黃煥彰表示，全台灣約十萬公頃的惡地形，就屬龍崎牛埔三百多公頃最完整、最漂亮，也最容易親近。與世界各國類似地形相較，這裡絕對具有做為台灣國家地質公園的條件。

他說，希望小英總統應該親自來看看台灣這塊土地，而非別人的都是世界級地景，而我們的卻變成掩埋場。「我們深信眼睛看到了，心就會接近世界。小英總統，如果你親眼看見了台灣價值，你的心才能跟世界接軌在一起。」

曾參與打造高雄駁二特區的藝術家陳建明則沉痛呼籲，台灣的美景、物種一直在消失中，呼籲小英政府「不要讓台灣人失去對民進黨的信任，人民對你們的信任已逐漸崩解，不應再把垃圾丟在台灣最美麗的地方。」只要這塊地保留下來，民間絕對有能力以一年的時間提出規劃。

陳永和則表示，地方堅持守護家園已歷經三位總統，希望小英總統能夠收尾，堅定守護鄉土。