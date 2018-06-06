〈南部〉台南冰果節 善化農會請吃冰棒

2018-06-06

9、10日來消暑 一天2千支

〔記者萬于甄／善化報導〕台南善化區農會製作的雪花冰、冰棒，一直以來深受消費者青睞，近年在冰品的口味上也不斷創新，今年推出三種新口味，其中與台灣菸酒公司合作的芒果啤酒冰淇淋，更是引起話題；善化區農會本週六、日舉辦首屆二○一八台南冰果節，將提供一天兩千支免費冰棒讓民眾品嘗。

芒果啤酒冰淇淋新口味上市

善化區農會自製的冰品遠近馳名，像是善化芝麻、草莓、花生口味冰棒、玉井芒果雪花冰、關廟鳳梨冰、東山桂圓米糕冰都是熱銷的產品，今年則推出三種新口味，包含下營桑椹冰淇淋、大內芭樂冰以及芒果啤酒冰淇淋（酒精濃度○．○三％），都是以當季的新鮮水果製成。

善化農會因冰品口味多元，打出品牌名氣，近年也開拓許多銷售通路，去年冰品銷售額達兩千多萬，為農會帶來新的商機。

為推廣在地農產及加深民眾對善化冰果的了解，善化區農會今年首度舉辦台南冰果節暨農特產品創新行銷活動，九、十日連兩天在善化區農會舉辦，以「復古冰果坊」為主題，當天也有冰果刨刨樂、沁涼雪淇冰、古早味童玩ＤＩＹ活動，讓民眾體驗手作的樂趣。

善化農會指出，開幕當天會準備巨無霸仙草凍，長寬達一百廿公分，保證讓民眾感到新奇有趣。而活動兩天期間每天提供兩千支免費冰棒，要和民眾一起品嘗相關冰品，胡麻產品也都提供九折的優惠，歡迎大家一同到善化農會吃冰消暑一「夏」。