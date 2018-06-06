〈南部〉旅宿業攬國際客 盼公部門行銷

2018-06-06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕旅館業在台南重大投資案占很大比例，顯見觀光旅遊市場發展前景被看好；不過，業界仍盼公部門再加強宣傳行銷，打開國際市場。

大台南觀光聯盟前理事長王正坤認為，台南標榜文化古都，主打本土市場，長期來就以吸收國內旅遊為主力，有沒有中國客的影響性本來就不大，將增加的新旅館，大都是業者幾年前早就規劃好，固然值得期待，但對於既存旅館業而言，經濟大環境變化，旅宿觀光市場面臨很大挑戰競爭，公部門應再與民間業者合作努力對外宣傳，拓增日本、歐美國家客源。

中華兩岸旅行協會理事長黃瑞榮則認為，「外縣市新旅館是一批一批蓋，台南市卻是一間一間蓋」，國際觀光發展並沒有外界想像中的好，公部門帶隊出國對外行銷宣傳仍不夠力。

南市觀光旅遊局表示，南市未縣市合併前，旅館房間數才七千多，平均年住宿率三十九％，近年來房間數新增超過二千間，住宿率仍成長至四十一％，顯見觀光旅宿市場平穩成長中，有沒有發展潛力，業者評估最敏感，從投資案件增加，即可見一斑。

南市觀光旅遊局表示，台南在國旅市場占優勢，自助旅遊背包客客源比其他縣市多，而中國客與日本客在台南觀光遊客人數各約占五至七％左右，變動幅度不大，但公部門在國際觀光宣傳仍是不遺餘力，東南亞遊客有增加趨勢。