〈南部〉南市列管重大投資案 旅館業居首位

2018-06-06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市府列管追蹤進度的五十八個重大投資招標案，投資金額達一千二百八十五億元，目前以旅館業開發案十七案居冠，其次為產業園區開發案十六案。

17案投資金額二百廿三億

南市重大投資會報所列管重大投資案，包括旅館業十七件、投資金額二百廿三億；產業園區開發投資案十六件、投資金額六百七十三億；製造業十四件、投資金額二百一十七億；重大商業設施案六件、投資金額七十九億；再生能源投資案五件、投資金額九十三億。

旅館業投資前三大，分別是中西區煙波飯店台南館，預計今年底完成，五百間房、廿億元以上；安平水景公園觀光旅館，尚在規劃中，預計二百五十間房、十五億以上；永康區麗新大酒店，預計今年底完成，一百間房、十億元以上。

全市房間數達一萬四千五百多間

市府統計，縣市合併前，台南市一般旅館的房間數尚不到八千間，目前已達一萬一千二百多間，列管中的投資案若完成，則將達一萬四千五百多間；此外住宿人口也由合併前的二百五十萬人次提升至三百五十萬人次（統計至二○一七年底），未受中國客因素影響。

市府為協助企業排除投資障礙，每月由代理市長李孟諺親自主持台南重大投資會報，期望透過積極招商投資案，為台南創造「移居宜居」生活環境。針對旅館投資案，李孟諺請觀旅局加強國際觀光宣傳。