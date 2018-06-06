〈南部〉震南案施工說明會 新園農場協會抗議

2018-06-06

〔記者蘇福男／高雄報導〕設廠一波三折的震南鐵線公司新園廠，昨舉辦施工前公開說明會，路竹新園農場促進協會動員數十人到場抗議，震南公司董事長黃錦榮感嘆，該案前後已延宕十年，一切照政府法令行事，還是遭遇民眾抗爭，廠商怎敢再投資台灣？

製程廢水引發農漁民疑慮

位於路竹、阿蓮區交界的台糖新園農場，配合政府產業政策，其中一百七十八公頃用地編定為特定專用區，陸續有油機、天聲、慈陽、英佃工業進駐設廠，震南鐵線公司也租用近十四公頃用地計畫擴廠，但螺絲酸洗等製程廢水，引發路竹、阿蓮、湖內等地農漁民疑慮，群起表達反對抗爭。

二○一四年高市府通過新園農場震南鐵線開發環評案，隔年路竹居民許東源等人提起行政救濟，提告震南酸洗工廠產生的廢水含重金屬、高濃度氯鹽，影響路竹農業灌溉用水及二仁溪下游養殖用水，工廠排放的酸霧恐影響當地農作物生長。

全案經歷十三次開庭，高雄高等行政法院在去年八月撤銷高市府的環評審查結論，宣判許東源等人勝訴，高市府不服上訴，今年二月底最高行政法院判決高市府敗訴。

增修環說書 4月審查通過

震南三月停工後，趕增修環說書送市府環評大會重審查，四月十九日審查通過，依規定昨上午在路竹老人活動中心舉行施工前說明會，新園農場促進協會和震南廠方均動員大批人馬到場表達立場。會中，雙方雖有激烈言詞交鋒，但在警方協調下，說明會最後順利落幕。

震南︰廢水委託合格業者回收

黃錦榮表示，新園廠預計投資二十億元，規劃年產能九千六百噸，可增加在地三百個工作機會，目前建廠完工逾九成，將力拚第四季投產，他強調，製程廢水和酸洗液都會委託合格業者回收處理，絕不對外排放，請當地居民放心。

震南鐵線公司一九九二年創立於路竹區後鄉工業區，主要生產螺絲、螺帽、螺栓、球化線材等，為擴充產能，二○○八年計畫到台糖新園農場設廠，因電鍍和酸洗製程廢水排放，引發農漁民疑慮而抗爭，業者展現誠意，打消電鍍製程設置計畫，酸洗製程廢水保證百分百回收，不對外排放。