〈南部〉進入用電高峰 台電大林廠滿載供電

2018-06-06

日發電量200萬瓩以上

〔記者洪臣宏／高雄報導〕天氣愈來愈熱，逐漸進入用電高峰，台電大林廠「火力全開」，新建一、二號機組昨天起滿載供電，連同五、六號機組，日發電量有二百萬瓩以上，台電表示，加上其他電廠供電量，備轉容量率已達六％，「可以稍微喘口氣了」。

供電日漸吃緊，台電大林廠一號機組於二日起滿載供電，二號機組原本排定白天降載測試，為了供應全國電網，昨天起白天也滿載供電，直到夜間六時離峰時段才降載測試，翌日上午七時升載。

備轉容量率已達6％

針對近日大台北地區跳電頻傳，台電提出數據說明已是四年來最少，主要是受台北榮總、三總或信義商圈跳電影響，造成跳電頻傳印象，不過民眾仍存有缺電疑慮。

大林廠副廠長李榮峰指出，一、二號每個機組日發電量有八十萬瓩，但二號機配合測試需求會降載，五號機組雖可達五十萬瓩，但已使用四十餘年，因此以四十萬瓩為基準，六號機組則有五十五萬瓩，連同其他電廠機組陸續啟動，備轉容量率已達六％。

李榮峰表示，一、二號機組未來一年多都將呈現滿載狀況，因為到了第四季用電高峰過了，其他機組就會進入歲修，一、二號機組為新建機組，預計在二○一九年底或二○二○年初才會停機歲修。

大林廠一、二號機組總經費為一○四○億元，一號機組已於本月提出空污檢測資料，預計本月底進行固定污染源驗證測試，二號機組規劃在年底進行，兩座機組都力拚年底前陸續取得固定污染源操作許可。