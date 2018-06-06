〈南部〉賴維進為台語溯源 講河洛語精髓

2018-06-06

〔記者王秀亭／台東報導〕四十年前舊書攤上的「十五音」、「彙音寶鑑」兩本書，開啟賴維進鑽研河洛語（俗稱台語或閩南語），長達四十年，翻破七本康熙字典，為推廣河洛語，四處受邀演講，還將研究所得編撰成書，他說，研究河洛語已成生活習慣，每晚不看書就會睡不著。

從事攝影工作的六十七歲賴維進談起河洛語，就像一本字典，隨口就能引經據典說出河洛語的緣由，例如「嬰兒」二字在古書裡泛指八歲入學的孩童，「嫛婗」才是尚在爬行，還未學會行走，講話不清楚的嬰幼兒。

賴維進表示，二十七歲那年在一個舊書攤看到被視為「台語寶典」的彙音寶鑑、十五音，心想會講台語，卻不知道台語緣由，立即買回家，研究了一年多才稍微看懂。

為更上層樓，賴維進再買辭海、說文解字、太平御覽、康熙字典等所有能找到的古代字典，一字字的研究比對，越讀越精，四十年來用破了七本康熙字典，發現一萬一千八百字的彙音寶鑑，竟然錯字多達八千字。

研究過程中，賴維進發現古書裡不斷出現齊魯語，就是現在所說的河洛語，河洛話便是孔子所說的語言，亦即古漢語。

賴維進笑說，研究熱忱其實有一半被時勢逼著繼續鑽研，二十多年前遇上有線電視蓬勃發展，陸續應邀在地方電視台、廣播電台錄製節目，也成為台東第一批閩南語母語教師，直到現在，反而成了一種生活習慣。

賴維進表示，十五年前出版「新六書河洛史話」後，發現年輕族群已聽不太懂河洛語，要唸得精通更是少數，因而面對面講解，更能讓人了解河洛語的精髓，近年都以演講為主，即使外縣市的邀約也會前往，盼更多民眾認識河洛語。