〈南部〉浸水營昆蟲2620種 小翅蛾現蹤

2018-06-06

中山大學普查 種類打破國內紀錄

〔記者李立法／屏東報導〕屏東林管處委託中山大學生物科學系進行浸水營的昆蟲普查工作，發現浸水營地區昆蟲至少有兩千六百二十種，打破國內各自然保護（留）區與國家公園的昆蟲調查紀錄。

浸水營野生動物重要棲息環境位於中央山脈南部延脈末端，涵蓋屏東及台東兩縣境，終年雲霧繚繞的森林環境，被視為森林生物多樣性重要保育地區。

林管處指出，林務局曾於二○○三年進行簡單昆蟲調查，當時記載了八十八種蝴蝶，對於其它昆蟲的整合性調查研究近乎空白，從二○一七年起委託中山大學生物科學系進行昆蟲普查工作，並與多位攝影觀察昆蟲愛好者合作，留下珍貴影像紀錄。

學者指環境品質相當良好

中山大學生物科學系教授顏聖紘指出，調查顯示浸水營地區昆蟲至少有二千六百二十種，研究團隊並於浸水營國家步道中首次發現侏羅紀晚期就出現在地球上的小翅蛾，這可能是小翅蛾在中央山脈南端的首次紀錄，顯示浸水營部份的環境品質仍相當良好。

顏聖紘表示，此次研究調查並標示出從大漢山林道至浸水營古道兩側重要樹木位置，可供相關單位參考，避免日後進行道路或電力養護時誤傷，這些樹木在開花時會吸引大量昆蟲前來，一旦樹木被破壞，將對昆蟲生態造成衝擊。