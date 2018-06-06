〈南部〉鐵馬道下開涵洞 600多人連署喊停

2018-06-06

東縣議會提案 建議停止工程

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市新生國中旁的鐵道已經成了休閒用的鐵馬道，縣政府卻要在鐵馬道下鑿涵洞，在地居民憂交通大亂，六百多人連署，要阻止開工在即的工程；縣府建設處表示，開涵洞是著眼於台東市整體都市計畫，非從單一社區評估。

建設處︰若發包會開說明會

縣議員洪宗楷接獲陳情，昨天在縣議會提案通過，建議縣府停止發包工程。建設處長吳慶榮說，這項工程預定十四日發包，如果決定繼續執行，會開說明會。

洪宗楷說，此處鐵道涵洞是一九七六年的都市計畫，二○○一年廢駛，至今已十七年，縣府還在執行不合時宜的規劃。吳慶榮說，執行都市計畫的公共設施工程，本來就是縣府職責，有經費，自然須依法執行，跟鐵路有無行駛，並無關連。

社區憂車流吵 且怕豪雨淹水

這項工程主要受與新生國中僅鐵馬道之隔的漢中社區反對，有六百多居民連署，反對主要理由是漢中社區是寧靜住宅區，涵洞如果開通，將引進車流，狹窄巷道根本無法容納，也會危及國中學生上下學的安全。

居民也擔心涵洞路面低於現有道路，易在豪雨時積水，不但危及人車安全，也會令附近社區受淹水之苦。

吳慶榮說，都市計畫是從整個都市的整體需求來規劃，不能只考量個別社區，況且，新生國中為了疏解上下學時家長接送的壅塞，請求縣府開涵洞疏導車流，這方面的見解，與漢中社區居民陳情內容是相反的。