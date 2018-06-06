〈南部〉教團爭校園裝冷氣 教局嘆沒錢

2018-06-06

全市國中小逾5千班 初估逾15億

〔記者劉婉君、蔡文居／台南報導〕北市、桃市先後宣布將全面為國中小學教室裝設冷氣，台南市教育產業工會等七個團體及市議會教育委員會，昨天也要求市府跟進。教育局表示，全市國中小逾五千班，若想做到「班班都有冷氣」估計需要十五億元，負擔太過龐大，目前沒有全面安裝的計畫。

也有部分校長及家長認為，全面裝冷氣的後續維修及能源問題大，且學生整天關在冷氣房裡也不是好事，不贊成全面裝冷氣。

議會教委會贊成列校園基本設備

不過台南市議會教育委員會召集人陳怡珍，昨天也與教委會成員林志聰、曾培雅、李文正、蔡旺詮、李中岑及洪玉鳳、許至椿等議員共同到南市北區開元國小勘查活動中心等硬體設施，會後做成決議，呼籲市府比照台北市做法，將冷氣機列為校園「基本設備」，全面挹注中小學教室裝設冷氣，以增進教育環境品質。

教師、家長團體力爭 電費政府買單

台南昨天中午氣溫達三十五．二度，寫下今年最高溫，國中小學裝設冷氣的議題也在全國發燒。台南市教產工會、教師會、中小學校長協會、中小學家長協會、大台南家長協會、家長會聯合會、中等學校校長協會等教育團體，聯合發表聲明，呼籲市政府全面為國中小學校裝設冷氣，讓學生在溽暑時也能靜心學習。

教育團體估算，若是在氣溫超過二十八度才開冷氣，一年中只有五、六、九、十月吹冷氣，且運轉時間從上午十時至下午四時，平均每人需要支付的電費不到一百元，國小為義務教育，營造優質學習環境本是政府的責任，電費也應由政府買單。

教育局表示，南市共有兩百七十一所國中小，班級數逾五千班，冷氣機購置、安裝配線及高壓電力系統改善等，估計需十五億元，且後續每年冷氣使用期間所需電費粗估逾五千萬元，將是龐大的負擔，恐對其他年度計畫經費產生排擠效應。此外，長時間處於冷氣環境及室內外溫差對健康的影響，以及後續的電費及維修經費來源，都是大眾關心的議題，將審慎評估設置需求。

南市目前僅針對幼兒園、電腦教室、視聽教室、舞蹈等特殊需求的專科教室補助冷氣設備；另外，無汗症、俗稱泡泡龍的遺傳性表皮溶解水皰症等罕見疾病學生，也有以「輔具」補助在教室裝設冷氣，但學生升學，輔具也會跟著移動。