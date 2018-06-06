〈南部〉新營社大找新殼 搬眾神護持

2018-06-06

〔記者王涵平、劉婉君／台南報導〕新營社區大學覓新校舍無著，眼看九月舊址租期將屆，校方預訂七月起走訪各公廟祈福，搬請「眾神護社大」。

舊址9月租約到期 千餘學員無處上課

新營社大主任張文彬表示，新營社大自二○○五年開始辦理終身學習課程，十四年來服務兩千多人次，二○一二年向新營區農會承租舊托兒所作為辦學場地，因建築本體老舊，幾經考量與討論，農會將於今年九月收回場地另作他用，但這期學員多達千餘人，迄今不知道將來要在何處上課。

7月起前往各公廟祈福 請眾神護社大

社大師生近來開始準備搬遷事宜，曾是學員之後進入社大工作的佩珊表示，以前經過新營社大時，對於城堡建築非常好奇，後來才發現原來是新營的社區大學。接觸後發現有很多課程都滿有趣，因而從學員再當志工，最後還留下來工作。

為了告別舊址，新營社大再製水彩班老師王建傑速寫新營社大的圖樣，設計成珍重告別的明信片，並邀請學員一同寫下學習心得及對新營社大的祝福。

新營社區大學新場地問題仍然無解，工作人員預告接下來將拜訪代理市長當面陳情，同時結合民間信仰班級師生，七月份進行「眾神護社大」活動，前往大新營區各公廟祈福進香，期盼師生關切的場地問題能圓滿解決。

教育局：會勘3校 協調釋出空間

新營社大業管單位教育局副局長王崑源表示，教育局一直有在協助新營社大尋找新校舍場地，四月廿三日至五月十七日已召開四次會議，經盤點新營地區可提供的學校空餘空間及社大的需求，目前已至新民國小、南新國中及南梓國小附幼等三處場地會勘，教育局會盡量協調，盡力協助新營社大教學運用順利。