〈南部〉搶救鹿野鳳梨 台東縣府認購6千斤

2018-06-06

農會鼓勵民眾在地消費

〔記者黃明堂／台東報導〕鹿野鄉鳳梨進入產季，面臨價格低賤、血本無歸困境，台東縣政府協調縣內機關，昨天認購了六千斤；鹿野農會總幹事陳正笙說，鼓勵台東在地消費，可以減少包裝運費成本，增加農民利潤空間。

另外，台東縣議長饒慶鈴、副議長陳宏宗為農民發聲，請縣府開拓中國市場，縣長黃健庭昨天在廈門藉參加海峽論壇之便表達，獲福建省承諾率先採購五百公噸，將透過正常貿易管道在本月下旬台東鳳梨量產時出貨，縣府估計帶給農民一千萬以上的收入，有助於穩定鳳梨售價。

台東縣政府前昨天運來一車車的鳳梨，半綠半金，色澤相當漂亮，每顆只賣廿五元，農業處長許瑞貴、副議長陳宏宗在現場了配送情況，並為台東鳳梨代言，鼓勵縣民多多食用在地鳳梨。

種植200公頃 未進盛產期

陳正笙說，鹿野鳳梨種植面積約兩百公頃，事實上，目前還未進入盛產期，但已面臨嚴重的價格競爭；他說，目前成熟的鳳梨都是催花調整產期的早收果，如果按照以往，此時南部鳳梨剛出完，鹿野鳳梨則要到六月底才正值採收，在這空檔，早收果可以填補消費需求，也能賣好價錢，但今年南部採收期延長，此時暴量，批發商直接在南部收購就已足夠，鹿野的早收鳳梨完全無法競爭，價格被壓低到每斤六元。

陳正笙說，台東在地採購，農民可以省掉盤商、紙箱及運費，減少成本支出，消費者也可以買到便宜的鳳梨。