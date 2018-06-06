〈南部〉屏東整建武德殿 打造現代藝術館

2018-06-06

將斥資2千900萬元

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣歷史建築「屏東武德殿」在二〇一五年七月完成點交，屏東縣政府爭取中央經費，將以兩千九百萬元進行修復，重現日治時代武德殿的燻瓦屋頂、木製地板完整風貌，如順利發包最快明年初就能完工，未來將成為「現代藝術館」展覽空間。

一九三〇年落成的屏東武德殿，座落屏東市區黃金地段，緊鄰屏東美術館，與太平洋百貨只有一路之隔，武德殿與其腹地在日治時代是地方行政中心，一九五一年後由軍人之友社掛牌沿用，一旁還有國軍英雄館等建築，後來軍人之友社還出租給便利商店、餐飲業者。

日治時期台灣的武德殿超過七十座，許多建物被變更使用甚至被私人占有，屏東武德殿在二○○三年被指定為歷史建築，但因軍人之友社進駐，隔間、地板、鋁窗等都改變了原有風貌。

縣長潘孟安上任後以「轉型正義」為名，強力爭回武德殿，並在二〇一五年七月與軍人之友社完成點交，陸續拆除其腹地上的英雄館、屏東縣記者公會等建築，屏縣文資所正公開招標整建工程。

文資所主任王文章說，屏東武德殿的建築形式是傳統日本燻瓦，前方是石灰牆，殿內是墊高的木製地板，並留有排氣窗設計，整建工程將恢復早年樣貌，需要進兩千九百萬元。

如順利發包 明年初完工

王文章表示，評估武德殿內部損壞木料修復約需兩萬三百五十五才（台制單位），近年木頭、燻瓦等建材價格漸漲，因此公告了三次後才有業者領標，如順利發包，最快明年初就能重現屏東武德殿風貌。

縣府觀傳處長黃建嘉表示，屏東目前現有的展覽空間不足，未來屏東武德殿整修完成後，內部空間將規劃作為現代藝術展覽空間，成為屏東市的地標。