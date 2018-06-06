〈台北都會〉八里污水廠移交 雙北互嗆

2018-06-06

〔記者沈佩瑤、翁聿煌、何玉華／綜合報導〕北市府代管新北市八里污水廠，卻在去年被踢爆將未處理污水排入海，遭罰一千兩百萬。針對中央已協調八里污水廠移交新北，北市工務局長彭振聲昨天在議會答詢時竟嗆聲，新北市「沒能力管理」；新北市水利局聞此反批，北市不先解決設備長期損壞及廠商長期掩蓋弊端，卻來質疑新北市無接管污水廠的能力，根本是倒果為因。

台北市議員黃向羣昨在議場質疑，八里污水廠到底是不是人為疏失？為何淪落到新北市環保局、水利局都有話說，還讓新北市議員指手畫腳。北市衛工處解釋，這個案子還在打行政訴訟，尚未定讞，如果確定是北市該負責，就會向廠商求償。

彭振聲強調，無論是放流口還是沉澱池的水質檢測都是合格的，到底操作有沒有疏失，有沒有嚴重到要罰六百萬，可以再討論。黃向羣追問是否要移交給新北市政府管理？彭振聲直言，「我敢明白講，他（新北市水利局）沒有什麼能力」，但沒有能力還是要接啊，北市水量占三成，新北是七成。

對此，新北市水利局副局長諶錫輝強力反批，八里污水廠在台北市衛工處管理廿年下，設備妥善率超低，僅十五．六％，明顯是台北市政府人謀不臧、長期漠視所造成。諶錫輝並強調，八里廠僅為一級廠，新北市現有的淡水、林口廠已達二、三級處理能力，新北市當然有管理污水廠經驗與能力，但「要想移交，請先回復一○○％妥善率再說！」