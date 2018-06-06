〈台北都會〉曾勁元︰柯3千萬房貸消失 應說清楚

2018-06-06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對台北市長柯文哲妻子陳佩琪揚言提告媒體一事，向監察院檢舉柯不明財產來源案的律師曾勁元昨天召開記者會表示，已經收到陳佩琪的律師函，他認為提告是陳佩琪的權利，但相關疑點柯文哲還是應說明清楚。

曾勁元認為柯文哲夫妻「不老實」、「沒有說實話」，陳佩琪自己曾說房屋貸款有三千萬，寬限期兩年，不過現在貸款卻不見了，這些是用哪些錢去還？此外，監察院資料也顯示，柯文哲還給父母一千萬房屋借貸，這些錢都是哪裡來？

曾勁元質疑，柯的選舉補助款有兩千五百六十一萬九千餘元，選前總共支出兩千七百一十四萬元，等於還透支了約一百五十三萬元，應說明這是怎麼回事？

支持丁守中 北市商業會成立後援會

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市商業會昨成立後援會，支持國民黨市長參選人丁守中選市長。值得玩味的是，台北市商業會理事長、國光客運副董事長王應傑過去曾在市長柯文哲甫上任時，大讚柯絕對沒反商，力挺他查五大案。但王應傑昨受訪說，他們是生意人，當時是秉持民不與官鬥，「我又不是趙藤雄！」但如今國光西站案造成龐大損失，強調不可能挺柯。他也說，台北市商業會涉及到廿萬員工，已七、八成會員都欣賞丁守中的穩健，選擇支持。

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