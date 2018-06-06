〈台北都會〉〈稱姚立明主持3次競選經費記者會 還敢講有問題〉柯批太扯 姚立明：何不說明財產來源

2018-06-06

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪不滿遭質疑夫妻財產不明增逾兩千萬揚言提告。柯昨受訪說，錢由太太管，此事等同踩到她的地雷，是否提告「會再溝通」；他更點名昔日競選總幹事姚立明，指姚曾主持三次競選經費公開記者會，「竟然還敢講我競選經費有問題，實在太扯！」姚則回批，柯不面對外界質疑，卻拿其他事混淆視聽。

姚︰混淆視聽 外界是檢視財產來源

姚立明表示，他當時主持三次的內容，自己始終為此負起責任，也從不曾有人質疑過；他批柯轉移焦點，外界檢視柯是「財產來源」一事，質疑之處在「是否有其他資料沒公布」，而柯卻拿二○一四年「競選經費」來談，完全是不能混為一談的兩碼子事。

柯昨天出席家戶節水到府記者會，受訪時記者問到，陳佩琪寄律師函的舉動，是否代表日前與陳溝通無效？柯說，昨天有問陳，「要告是否應該事先通知他一下？」他說，陳是個性很強的人，會再試著溝通。柯隨後話鋒一轉，提到從去年世大運開始，就有很多不實新聞攻擊，政論節目又再拿假新聞討論，變成惡性循環，每天抹黑、抹紅，看民調就知道還是有效。

柯說，政論節目指他競選經費有問題，「拿了五百萬收據晃一晃，最後才說那是道具」；柯更直接抨擊昔日競選總幹事姚立明，「四年前，三次的競選經費公開記者會，都是你主持，你竟然還敢講我競選經費有問題，實在太扯了！」他說，此事是他一直到現在都還沒募款的原因，因為始終耿耿於懷，這也讓他對人性非常失望。

陳佩琪揚言提告 柯：踩到她的地雷

對於妻子揚言提告媒體，柯說，「真的要告，每一間也告不完，這個算她運氣不好」；如果是他，可能看到唸幾句就算了，問題是家裡的錢都是她管，講到等於踩到她地雷。

另有記者問，在柯二○一四年的選舉補助款中，為何捐出的錢與繳納罰款的錢合計會超過，帳目似乎兜不太起來？柯回應，上次選舉提前停止募款，認為錢應該夠了，但最後人家又丟出一堆帳單，不可能不付，最後超過一點；他說，跟太太都是台大醫學系畢業，當醫生也有卅年，沒什麼大花費，家裡有幾千萬很正常，甚至上億也有可能，總之媒體就是亂打一通。

昨下午議會總質詢，議員戴錫欽問柯，當年競選經費募款帳戶關帳後，是否仍有其他款項入帳？柯打迷糊仗說，自己沒有在管錢，記憶中是沒有，但關帳是關網路的帳戶，有沒有人是募款帶（現金）回來的，這不確定。但柯強調，自己連碰錢的機會都沒有，款項都清清白白，報帳有會計師查核，會計師有名有姓，怎麼會讓這種東西去報帳，就算有也不會過關。

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