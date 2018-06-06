〈台北都會〉吾爾開希擬捐劉曉波銅像 柯踢皮球給中央

2018-06-06

史無前例 北市設銅像還問中央

〔記者郭安家、蕭婷方、鍾麗華／台北報導〕中國禁止紀念劉曉波，民運人士吾爾開希日前表示，要在七月十三日市府前舉辦劉逝世一周年紀念活動，並捐贈劉銅像給北市府放置於市民廣場；但主管的公園處並未允諾可直接設置、或進一步向台北市公共藝術審議委員會提案設置。民進黨市議員黃向羣昨於議會總質詢時詢問此事，台北市長柯文哲不僅未表態是否設置，竟回應「問題超出北市處理範圍，將請示中央」。北市設銅像需詢問中央，可謂史無前例，記者事後詢問要請示中央哪個單位？市府卻答不出來。

市府發言人劉奕霆會後再詢問柯，柯仍表示，市府內部會進一步研議相關配套，但如問題超出北市處理範圍，將會請示中央。

內政部︰未管理非元首級銅像

內政部對此受訪表示，去年已廢止「塑建總統蔣公銅像注意事項」，但這僅止於「國家元首級」的銅像，內政部並未管理其他非元首級的銅像。

依據「北市公園設施捐贈實施要點」，對於外界捐贈雕像，公園處可直接許可設置一般雕像，也可送請北市公共藝術審議委員會審議，由委員會審酌該雕像是否結合空間環境，並詢問周邊民眾意見。

柯：超出北市處理範圍 請示中央

黃向羣昨下午於議場詢問此事，他認為，自由人權為普世價值，屬於公共性質，為何不能將雕像設置於北市公園內？他也認為，北市府對於公共藝術審查能力太差，對於公共藝術雕像，甚至可請示文化部，置於自由廣場、一○一前廣場。

柯文哲表示同意黃向羣的見解，並指市府內部會進一步研議相關配套，但問題超出北市處理範圍，將會請示中央。公園處長黃立遠則澄清，目前僅收到民運團體詢問銅像捐贈相關流程、並未有確切的申請文件送抵市府。

議員：地方權責 柯沒誠信、奸巧

無黨籍市議員李慶元受訪認為，這完全是地方主管機關權責，如市長還要踢給中央，會有政治操作之嫌，自己不想做決定，還要去問中央可不可行。民進黨市議員何志偉則批評，柯文哲沒有政治誠信，太聰明、奸巧，又將問題推給中央。

對此，吾爾開希僅表示，「我相信無論柯市長、北市府相關局處、文化局、公園處都會依法行政，這樣就足夠了」。

劉曉波為中國民運人士，曾參與六四事件，二○○九年被捕入獄，二○一○年獲諾貝爾和平獎，二○一七年肝癌保外就醫，同年七月病逝，享壽六十一歲。