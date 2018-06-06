〈台北都會〉基隆減債逾28億 林右昌：比台北好

2018-06-06

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市二○一四年的負債高達一百廿多億元，創下歷史新高，市長林右昌昨天在市務會議上指出，他上任三年多來，長、短期債務降到一百億元以下，人均負債少了一萬多元，財政狀況已脫離「加護病房」，「減債成果比台北還好」。

台北市長柯文哲日前指出，上任三年半還債五百廿億元，脫離千億債務俱樂部，對此，林右昌說：「基隆市一年總預算不到台北、新北的十分之一，財政困難還能還債，比北市更厲害。」

林右昌指出，基隆市二○一四年的債務高達一二四．二九億元，負債比率高達四十九．五％，人均負債三萬五八五元，瀕臨舉債上限，「已經是進加護病房、裝了葉克膜了。」

林右昌表示，上任三年多來，債務減了廿八．五二億元，降到九十五．七七億元， 現在人均負債二．一八萬元，負債比率降為卅九．三％，讓基隆市的財政等級從倒數的第四級，攀升到中段班的第三級，在六都以外各縣市人均負債中排名第五。

林右昌說，他編列預算還債、嚴格控管人事費，上任後每年收支結餘超過十二億元；二○一五年以來共爭取中央計畫型補助款一一四．二億元經費，並減少利息支出八千八百萬餘元。基隆市的建設也未因此停滯，包括市港再生標竿計畫、大基隆歷史場景、水環境等，都正在進行。