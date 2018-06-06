〈台北都會〉緬甸華僑來台 張麗秋3年拿11證照

2018-06-06

畢業前拿14證照 曾小檀創校紀錄

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市莊敬高職餐飲科今年畢業生曾小檀，畢業前已經拿到十四張證照，創下學校新紀錄；「新住民假日專班」餐飲科準畢業生、五十六歲的緬甸華僑張麗秋，三年來利用週休假日到校上課，也積極參加證照檢定，共拿到十一張餐飲烹飪相關證照，最特別的是，她卅年前就從緬甸仰光大學物理系畢業，全家為躲避政情混亂搬來台灣，如今重回學校念書學技藝，她甘之如飴。

莊敬高職鼓勵考照 李明哲拿9張

莊敬高職校長林淑貴說，技職教育重實務操作經驗，因此校方鼓勵學生多考證照，成為進入職場最好的履歷，一般學生能夠拿到四、五張證照就很不容易，即將畢業的曾小檀拿到十四張，李明哲拿到九張，張麗秋也拿到十一張證照，都很不簡單。

張麗秋說，早年他父親在緬甸經商，家裡環境不錯，五個子女也都很會念書，她排行老大，一直念到仰光大學物理系畢業，本來想到德國留學，然後從事教職，但因為家裡有妹妹生病，加上一九八七年間，緬甸軍政府開始掌權，社會動盪不安，父親眼見局勢不對，一九八九年舉家移民台灣。

張麗秋因此未能繼續深造，在台灣人生地不熟，也缺乏語言優勢，於是到電子公司當作業員，兩年前退休，她繼續在家照顧年邁雙親。獲悉莊敬高職開設「新住民假日專班」後，張麗秋樂於重回學校念書，她對中西餐烹飪、烘焙都很有興趣，至今已陸續拿到十一張的相關證照。

校方肯定張麗秋的學習態度，希望她畢業後，仍然能夠留在學校當「新住民假日專班」的助教，張麗秋很有意願，她人生繞了一大圈，還是有機會回到學校服務，她覺得很滿足了。