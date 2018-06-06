〈台北都會〉吳音寧：若送酒給民進黨北市黨部 下台負責

2018-06-06

吳音寧議會備詢之際 柯派政風處到北農查帳

〔記者蕭婷方、楊心慧、周彥妤、沈珮瑤／台北報導〕面對北農總經理吳音寧連日爭議，北市長柯文哲昨上午接受媒體訪問時說，「北市政壇殺戮，來一隻小白兔當然會被宰」，下午在市議會備詢時對此也表示，北農政治太複雜，吳音寧是小白兔難以處理；但同時間，柯派政風處到北農查帳，北農主秘路全利昨證實此事，指市府在昨天下午二點率員進入北農查帳，不過吳音寧下午在議會備詢，並無參與查帳過程，大約在晚上七點多結束離開。

針對政風處到北農查帳，市府晚間公開調查結果，但只提及北農於二○一七年、二○一八年給溪州鄉公所的費用，包括一筆公關費、一筆捐贈費與一筆業務推廣費，三筆共計卅一萬元，對於其他業務推廣費的支出項目與明細則未說明。對此，帶隊查帳的財政局副局長沈榮銘說，北農業務費相關資料有列印下來，交由市場處彙整，若有問題會在北農董事會要求改進。北農晚間則說明，二○一七年補助溪州黑泥季及農民活動共兩筆二十二萬元，今年補助溪州鄉公所元宵節活動摸彩品一批約九萬， 合計約卅一萬元。

北市議員陳重文上週質詢時質疑，吳音寧涉利用公司業務費購買洋酒給產地、幫民進黨「綁樁」，後又遭指送洋酒給民進黨北市黨部。北農日前發新聞稿澄清無此事，吳音寧前日晚間也首度上電視節目高調回擊，指此事經查證為子虛烏有、為議員政治抹黑。

面對近期風波，柯文哲始終未正面力挺吳音寧，球均丟中央，指「當初吳人事案為農委會推派」、「吳音寧事情不解決、民進黨會一直流血」。柯昨受訪時還說，「北市政壇殺戮，來一隻小白兔當然會被宰」。

昨北市議員張茂楠質詢時問吳音寧，是否曾拿酒給民進黨北市黨部、若有是否願意辭職下台負責？吳音寧當場表示，絕對沒有拿酒給民進黨北市黨部，「若有願辭職下台以示負責」。一旁市長柯文哲還緩頰說，已請農產公司主秘路全利、前萬華區長黃國彥從旁監督。