〈台北都會〉北農5年業務推廣費 韓國瑜任內最多

2018-06-06

從291萬逐步上升到486萬

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司昨公布近五年業務推廣費實支金額與稅後損益，數據顯示，在北農前總經理韓國瑜任職的二○一三至二○一六年期間的業務推廣費實支逐步上升，從二九一萬、三○二萬、三九五萬，到後來的四八六萬，自韓去年三月底卸任後，吳音寧在去年六月廿一日任北農總經理，去年業務推廣費的實支為二六二萬，今年上半年一至五月的實支也僅一一五萬元。

議員稱送酒 北農：查無此事

吳音寧因用業務推廣費買菜送彰化鄉親，引起外界質疑，議員陳重文日前又爆上任九個月共砸下二七○萬，購買水果、茶葉等禮盒送禮，甚至說吳送洋酒給民進黨台北市黨部，後來北農查證發現並無此事，吳音寧也強調此為不實指控，昨天在議會表示「若有願辭職下台，以示負責」。

北農昨公布近五年業務推廣費，顯示去年吳音寧上台後，業務推廣費實支金額最低，公司的盈餘最高。吳音寧受訪指出，她上任後整個公司在花錢上和以前相比起來較為保守，主要以「開源節流」的方式用錢，所以在經費使用上會減少許多。

業務推廣費 業務相關都可使用

至於業務推廣費使用範圍？吳音寧解釋，年節贈禮給議員、局處官員、農民團體、供銷單位等都算，像是去產地考察贈送的伴手禮也會使用業務推廣費，只要涉及業務相關都在範圍內。

韓國瑜：全都是合法開支

針對二○一六年花費了四八六萬最多，北農前總經理韓國瑜昨受訪表示，所有來往對象包括產區、北市蔬菜水果業者、國外外賓，基於業務上的需要，在這部分都會使用業務推廣費，並強調，以往他所使用的預算都經過內部監管、也有會計師查核，且董事會審查預算，全都是合法的開支，皆符合預算的項目。韓還質疑，過去有這麼多的總經理，為何只拿他來做比較？業務推廣費也不是他發明，這些是否和選舉有關？

北農主秘路全利表示，北農是個產銷平台，基於業務的互動和推廣，會依照編列的預算支應，一切都符合公司規範。