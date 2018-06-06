〈台北都會〉基隆老鷹嘉年華 6/23 交管範圍縮小

2018-06-06

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市「老鷹嘉年華遊行」將於六月廿三日登場，下午三點開始交管，但去年交管範圍比照中元祭規模，民眾抱怨連連，今年將縮小範圍，以市中心仁愛區為主，降低交通衝擊。

市中心仁愛區 下午三至六點交管

「老鷹嘉年華」活動，兩年前開始封街遊行，設計的人偶很亮眼，越來越盛大，看表演的人潮眾多。不過，去年交管範圍比照中元祭的規模，許多車輛無法進入市區，到了管制點被迫改道，引起民眾抱怨。今年交通維持計畫經港市道路交通安全聯席會報通過，從下午三點至六點交管，範圍縮小以市中心仁愛區為主。

文化局副局長李添慶表示，今年踩街遊行路線，從海洋廣場出發，經舊火車站圓環、忠一路、孝二路、忠二路、愛三路、仁二路再回到海洋廣場。

大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖說，今年參加隊伍約四十五隊，跟去年差不多，去年參加的表演團體說，基隆的民眾很熱情，表演者停不下來，連高跟鞋的鞋跟都跳斷了。

老鷹嘉年華工作坊的社區志工，目前在文化中心前廣場頂著豔陽在做遊行花車和道具，將以八爪章魚為主題，行進間章魚還會動，強調基隆豐富的海洋資源。

蔡秋霖說，今年連基隆地檢署的志工也來幫忙，還會安排學校學生來參訪，由駐點藝術家教學生如何利用環保資源做踩街道具或服裝，讓藝術深耕，藉由學生的創意，每年帶來新的元素。