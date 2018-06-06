〈台北都會〉高齡失能年增4千人 長照服務缺口大

2018-06-06

〔記者何玉華／新北報導〕新北市高齡者超過五十一萬人，衛生局長林奇宏指出，推估失能者約十萬人，每年約增加四千人，以目前約兩成使用長照服務的情形推算，新北市照顧管理專員（照專）與實際執行服務的居家服務員（居服員）都不足，培訓的照顧服務員（照服員）中從事居服員的也僅兩成左右。

新北市議會民進黨團議員張瑞山、林秀惠、陳永福、鄭金隆、何淑峯、彭成龍等人，昨天質詢新北市長照人力不足，希望市府儘快充實人力與接案能量。

林奇宏指出，新北市失能者使用長照服務、聘僱外勞、自行照顧的比率約二：三：五，換算約有兩萬名失能長輩使用長照服務，以每年約增加兩萬名高齡者估算，每年新增四千名失能者，每年新增使用長照服務者約八百人。

照專不足 居服員更缺逾千人

根據衛生局資料，長照服務中進行個案管理、評估的照專，照顧比例是一：二○○，執行服務的居服員照顧比是一：八，新北市約需一百名照專、兩千五百名居服員，現況照專七十九人，居服員不到一千五百人，明顯不足。

林奇宏說，市府每年投入經費培訓照服員，但願意投入長照居服員的人數約僅兩成，多數仍因待遇考量選擇到醫院或從事私人看護；隨著未來輸出外勞的國家減少、自行照顧人力老化，轉移使用長照服務者將逐年增加，照顧人力顯然不易跟上整體需求。

衛生局長：應引進企業經營

林奇宏認為，長照不只是社會福利，應該引進企業經營的機制，尤其是壽險業的資源，仿照國外將醫療險與長照服務整合的市場機制，才能讓長照服務推動順暢。