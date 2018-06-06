〈北部〉百顆西瓜送受暴女兒 義賣籌生活費

2018-06-06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「這些西瓜，就當作是妳的生活費！」一百顆西瓜是父親滿滿的愛；宜蘭縣廿一歲少婦小霞（化名）被丈夫家暴，生活陷入困境；父親得知想幫助女兒，身上卻無現金，種植西瓜的他，索性留下一百顆西瓜給女兒；小霞看到百顆西瓜卻陷入苦惱，不知怎麼處理，蘭馨婦幼中心昨協助義賣，幫小霞籌措生活費。

小霞十五歲就懷胎生子，與丈夫育有三名子女，但受到丈夫長期家暴，年初曾被安置在蘭馨婦幼中心。小霞父親在中南部種植西瓜，日前從屏東載著西瓜北上販售，返抵宜蘭老家時前往探視小霞，知道女兒生活費短缺，但身上卻沒有現金，提議將貨車上西瓜，留下一百顆給小霞。

父親認真的想法一度讓小霞感動，但突然冒出百顆西瓜，沒有地方放，也不知怎麼賣，卻讓小霞陷入焦慮，擔心西瓜擺著擺著就爛了，因此不敢接受父親好意；前天著急尋求蘭馨協助，打算以一顆一百元價格賤賣換取現金。

「既然是父親的愛，就不應該白白浪費。」蘭馨執行長黃淑鈴表示，經討論決定以一顆二百五十元價格，由蘭馨協助上架販售。

昨天上午九時，小霞父親將西瓜送抵蘭馨婦幼中心，鮮少見面的父女短暫寒暄就相互告別；小霞受訪時低頭不語，社工透露，她們父女倆平常互動就是採這類「以物易物」方式，父女倆已習以為常，只是這次一百顆西瓜，數量太多，一時間不知如何處理。

「不用找錢了！」黃淑鈴將西瓜訊息放上網路，不少人一早前往響應，有人將零錢直接捐給中心，還有人不買西瓜直接捐贈現金，希望幫受暴婦女一把。

黃淑鈴說，西瓜售出費用全數交給小霞作生活費，另外，也歡迎民眾捐款，由中心轉送家暴目睹童家庭，陪伴這些孩童、受暴婦女共度難關，中心電話：03-9532272。