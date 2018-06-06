〈北部〉宜縣自辦市地重劃 擬繳公設維護費

2018-06-06

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議會訂定「宜蘭縣自辦市地重劃地區維護建設自治條例」，重劃區重劃會須繳重劃工程費五％，作為公共設施管理維護經費；議長陳文昌說，跨黨派議員有高度共識，此案可望獲得三讀。縣府表示，議會將重劃會應負擔的責任費用「法制化」，縣府樂觀其成。

議長陳文昌說，民間自辦市地重劃案，開發完成後，重劃會僅移交重劃區的公共設施給政府接管，重劃出售「抵費地」獲得的盈餘，並未能適時挹注回饋當地，政府接管公共設施每年須編列維護經費，這樣子並不合理。

陳文昌指出，目前並無法源，可向重劃會收取公共設施管理維護經費，縣府多透過協商或在審查重劃案時提出要求，因沒有一致標準，有時會亂喊價，甚至變成「不樂之捐」。

議會為解決問題，跨黨派議員提出自治條例，明訂重劃會「應於土地權利變更登記前，依縣府核定的重劃工程費五％繳交管理維護建設費」，採專戶分帳管理、專款專用。

縣府地政處表示，宜縣目前完成兩件自辦市地重劃案，一件僅收取八十九萬元管理維護費、一件未要求繳交，重劃商把錢賺走，縣府卻得每年編列重劃區公共設施維護費，這種方式很不公平。最近審核通過兩件自辦市地重劃案，縣府要求繳交五％維護費，作為都市計畫審議通過條件，議會訂定自治條例將此案法制化，縣府樂觀其成。