〈北部〉閱讀磐石獎 苗栗縣2校、2師獲殊榮

2018-06-06

〔記者張勳騰、彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣立致民國中及竹南鎮新南國小獲頒「閱讀磐石學校獎」，後龍鎮新港國中小老師黃瓊華及後龍國小老師張育羚獲頒「閱讀推手個人獎」殊榮，苗栗縣在全國縣市中含六都與南投縣並列全國第七名。苗栗縣長徐耀昌昨天頒獎表揚，期許各校能加強培養學生閱讀習慣，藉閱讀充實自己，讓閱讀在學校、在社區生根茁壯。

全國第七名 徐耀昌頒獎表揚

徐耀昌昨天在苗縣府會議室表揚得獎的學校及老師，肯定他們是推廣閱讀典範，會中邀請致民國中學生表演「但願人長久閱舞」、新南國小校長李文章與扮成藥草精靈的學生大跳「磐石藥草舞」暖場，並巧妙融入閱讀推廣成效，令人眼睛一亮。

苑裡鎮致民國中多年前即訂定以「閱讀素養」為學校學習的主軸，期能透過閱讀，讓學生能在訊息多變的世紀，有思考力、探究力及學習力，這次提出「啟動閱讀、改變成真」閱讀方案，獲得「閱讀磐石學校獎」殊榮。

新南國小閱讀方案為「讀門通智慧、藥方治學習」，以培植孩子真正的閱讀力為理念，透過學校設計專屬的藥草方案多元推行，將閱讀融入生活，實施藥草課程及科普閱讀，除提供教師增能研習，也廣增學生創作發表機會。

新港國中小老師黃瓊華以「勤耕閱讀田、共享閱讀甜」為主題，努力推動閱讀教育，將自己所愛的閱讀種子帶給孩子，讓孩子們領略閱讀的幸福。體育系所畢業的後龍國小老師張育羚，以「小漂鳥的華麗轉身」為主題，將閱讀課程結合到各領域課程中，激發學生主動學習的動機。

此外，國立苗栗特殊教育學校學生參加今年特殊奧林匹克夏季競賽暨二○一九年夏季世界特殊奧運會儲訓選手選拔賽，在田徑賽跑項目中，學生金定男奪下男子二百公尺金牌，戴林立拿下男子一千五百公尺銀牌，陳冠銘獲男子四百公尺銅牌，創下苗特學生最佳參賽記錄。