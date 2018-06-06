〈北部〉竹市危險老屋重建 首件獲核准

2018-06-06

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府今年二月公布危險老舊房屋重建程序後，四月底核准首件危險老屋重建申請案，是非六都縣市首件，僅五十天就獲核准。經全部地主同意後，已與開發建商合作，除可獲容積獎勵，也能提供居住安全保障，為都市更新注入活力。

市府都市發展處長吳堂安說，目前新竹市屋齡達卅年以上、急待更新的老舊住宅約二到三萬戶，為加速更新重建，政府透過容積獎勵、耐震強度提高和時程加快等獎勵，提高地主意願，與開發建商合作都更。

吳堂安說，傳統都市更新流程繁瑣，常需好幾年才能完成，內政部為簡化流程並增加重建誘因，新訂「危老屋重建條例」，為期十年，放寬容積獎勵，簡化行政流程，且不再受限土地面積大小，只要都市計畫範圍內的危險房屋，經確認不具保存價值，且地主百分之百同意，最高可獲四十％容積獎勵。

這件五十天就獲核准的危險老屋重建案，是位在東前街與東門街路口，屋齡三十七年的兩棟透天厝，原有五名地主、八戶門牌，經過鑑定整體結構安全性低，耐震係數也不足，因此建議拆除重建。

地主與建設公司去年底自行達成協議重建，二月提出申請，可獲廿％容積獎勵，約一百四十坪，重建後總樓地板面積約一千一百坪，將改建為地上十一層及地下三層的集合住宅。

市府表示，對於危老屋重建有意願的社區或住戶，可上網站：https://goo.gl/JaCGJs了解獎勵條件與內容。