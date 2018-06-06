〈北部〉新竹縣117線湖口鐵騎路 車多路彎盼取直

2018-06-06

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣道竹一一七線，行經湖口鄉的鐵騎路，為新竹工業區往來台一線的要道，車流量大。但途經兩處彎道，險象環生，地方提議營區退縮，截彎取直，改善交通瓶頸。

改善交通瓶頸 地方盼營區退縮

縣府工務處表示，昨天已函文國防部軍備局，徵詢提供用地，以共同維護行車安全；軍備局表示，只要協調取得使用單位同意及通過營地釋出審查作業，軍方樂意配合。

軍備局：使用單位同意 軍方願配合

新竹縣議員甄克堅表示，竹一一七線湖口鄉勝利路及鐵騎路，處於湖口營區與新竹工業區之間，是上班族通勤主要路線，也可通往中山高湖口交流道，平日車多。

但鐵騎路通往台一線途中有兩處轉彎路段，都因遇到營區而轉向，呈現連續兩個近九十度的轉彎，許多鄉親建議截彎取直，以減少事故發生。

甄克堅表示，其中靠近湖南生態戰車公園的竹一一七線鐵騎路（十．五公里至十一公里路段），九十度轉彎後不到兩百公尺，因遇中山高車行箱涵，路幅突然限縮且為近九十度轉道，對行車構成威脅。他說，營區內有現成的道路，通過中山高高架橋下、營區後銜接鐵騎路，只是未開放民眾通行。

「部隊應該要讓地，讓鄉親走直路！」甄克堅建議縣府研擬改善計畫，邀集軍方會勘，將軍營大門及圍牆往後退縮，提供用地即可將危險彎道改為直路。

縣府：將邀高公局等單位現勘

縣府工務處表示樂見其成，昨天函文國防部徵詢意見，如獲軍方回應，將邀集高公局等相關單位現勘，研議路線規劃等事宜。

軍備局表示，縣府拓寬縣道一一七線湖口鄉勝利路二段（與榮光路、工業五路口），即由軍方配合退縮湖口副食品供應站的圍牆，而順利拓寬完成，只要協調取得使用單位同意及通過營地釋出審查作業，軍方樂於配合，由縣府申請撥用，改善道路，以維護公共安全。