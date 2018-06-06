〈北部〉農村老屋活化 苗縣試辦出租吸引青年進駐

2018-06-06

人口老化、外流 老屋閒置

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣農村人口老化、外流，部分鄉鎮常見老屋閒置；苗栗縣政府提出媒合老屋出租構想，將輔導民族文化多元及好山好水的「慢城」南庄鄉試辦，盼吸引青年駐村創業或都會人士longstay體驗，活絡鄉村生機，也繁榮當地商機。「老寮Hostel」創辦人邱星崴樂觀其成，但也建議苗縣府要提供完善配套支持。

以好山好水的南庄試辦

縣長徐耀昌於昨天縣務會議中表示，苗縣已邁入高齡社會，部分鄉鎮村落因年輕人出外打拚，只剩老人家獨居，或甚至長輩凋零後徒留荒廢空屋，造成農村一片孤寂荒涼景象。

縣府提供創業貸款等協助

徐耀昌認為，應可透過當地農會建立媒合平台，洽商屋主出租老屋給有意返鄉發展青年，並提供創業貸款等一條龍式協助方案，鼓勵青年從事老屋改造，經營文創產業，或營造優美舒適環境，吸引都會人士、退休族群前往longstay，體驗鄉村恬靜景觀及悠閒生活。

徐耀昌責成縣府農業處輔導南庄鄉農會先擇一村落試辦，如成效良好，再將成功經驗複製到縣內各鄉鎮市。農業處休閒輔導科表示，將與南庄鄉農會、鄉公所合作進行老屋盤點，再進一步與屋主商洽，至於爾後相關修繕費用攤付，則有賴屋主、承租者雙方契約溝通。

業者樂觀其成 但要有完善配套

已在南庄鄉經營多年以工換宿的「老寮Hostel（背包客棧）」創辦人邱星崴，可算是苗縣府此構想的先驅者。邱對於苗縣府此計畫的立意，給予肯定，但也認為，苗縣府要提供完善配套支持，尤其要取得屋主的信賴很重要，雖老屋空了，但每間都承載了屋主滿滿的回憶，大多都希望能保持原貌。

邱星崴說，現今「老寮Hostel」老屋，他就是向屋主承諾，老家會好好保存，僅做基礎的房舍維修，屋主才答應承租。營運期間，屋主也多次前往，見到老家「如同小時候的樣子」，也才真正放心。

邱星崴說，若照苗縣府計畫，提供資金貸款等一條龍協助，確實能夠吸引青年返鄉，進而投入文創、農業等產業，但他也建議苗縣府能先對青年輔導「如何讓青年創意與在地農村文化結合」，若任青年用自己的幻想去做，就容易走偏，也無法展現在地特色。