〈北部〉牽罟築石塭 新屋漁港10日登場

2018-06-06

傳統漁業活動 海客文化季體驗

〔記者陳昀／桃園報導〕新屋永安漁港是全台唯一的客家漁港，保有古老的牽罟、築石塭等捕魚方式，市府客家事務局與新屋區公所十日起至月底將舉辦「海客文化藝術季」，重現千人牽罟等傳統漁業活動，還有公揹婆表演、客家漁村小旅行等。

桃園的海洋客家文化保存良好，居民也因濱海而居發展出農漁兼作的生活型態，留下「歕嘟（吹海螺）」、「牽罟」、「築石塭」等有二、三百年歷史的捕魚文化。「海客文化藝術季」將重現傳統特色，規劃捕魚體驗、藝文展覽及漁村小旅行等系列活動，並整合當地食旅業者，讓大家認識新屋在地人文風情。

客家事務局長蔣絜安說，捕魚體驗有「牽罟」及「築石塭」二項主題，十日上午在永安漁港濱海南岸登場，採網路預約報名、每人一百元；十六日至廿四日有客家藝陣「公揹婆」體驗與演出，還有靜態的漁具、生活等客家文物展。

她表示，活動還安排三路線、五梯次的「客家漁村小旅行」，可走訪新屋、觀音認識客家漁村、千年藻礁之美，每人三百元，報名資訊可查詢「桃園海客文化藝術季」臉書粉絲專頁。

新屋區笨港里里長彭永涼昨在記者會中示範「歕嘟」，他說，昔時漁民會將漁網撒在近海處，漁船靠岸時再「歕嘟」，附近村民聽到海螺聲就會聚集到岸邊，分工合作牽罟把漁網拉到岸邊，參與者都能分享漁獲。

石塭捕魚法則是漁民將海岸石塊堆積圍成方塊，利用漲退潮原理困住魚群的捕撈方式。