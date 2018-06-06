〈北部〉歷年同日第4「枯」 石門水庫蓄水率剩32趴

2018-06-06

蓄水量不到六五○○萬噸

〔記者李容萍／大溪報導〕久旱少雨，石門水庫望「梅」止渴又落空，昨晚集水區雖然降雨，但這波鋒面降雨量不多，對於水情只有小小幫助。水利署北區水資源局（簡稱北水局）統計，截至昨晚水庫蓄水量不到六五○○萬噸，是建壩以來歷年六月五日同日的「第四枯」，僅高過一九六九年的四八七八萬噸、二○○三年的四八三○萬噸，及二○○二年僅六九二萬噸的大旱，若再無有效降雨，蓄水率近日恐將降破三成。

水情指標酋長石全都露出

石門水庫集水區從三月起就因雨量偏少，水情持續不佳，大壩水位昨晚七點跌到二二三．六一公尺，蓄水量六四○六萬噸，蓄水率卅二．一七％，集水區也因水位下降，石門水庫水情指標、佇立在集水區石壁邊的「酋長石」近日已完整露出全貌，原被蓄水覆蓋的區域出現大片乾涸景象，甚至已經長出綠草，在阿姆坪碼頭營運的遊艇已全數轉往大壩碼頭，就連舢舨也都無法航行，只能停靠岸邊。

舢舨停駛 薑母島民走山路

因偶像劇《命中注定我愛你》取景的「薑母島」，因舢舨無法行駛成了孤島，島上廿多戶居民出入得走山路，一趟山路得花上四十分鐘，搭船則只需五分鐘，對高齡居民的體力是一大負擔；北水局擔心，如果鋒面再沒有較大的降雨，石門水庫蓄水率再降，可能在六月中旬就會跌破卅％。

北水局邱忠川表示，石門水庫集水區前晚也有降雨，累積雨量約十九毫米、可帶來約二二○萬噸的進水量，而昨天傍晚桃園市區下起大雨，水庫集水區包括高義、玉峰、白石、巴陵、霞雲、嘎拉賀、石門雨量觀測站也都下雨，累積雨量十四毫米、可帶來約一五○萬噸進水量，進帳雖不多，但對於水庫水位的止跌，守住卅％的蓄水率小有助益。

由於中央氣象局預估十一日起至本月下旬，台灣地區會有明顯的梅雨鋒面帶來降雨，北水局已做好地面人工增雨作業準備，希望能帶來足夠的雨量，解除旱象。