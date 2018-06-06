〈北部〉布袋蓮滿布冬山河 分區攔截清除

2018-06-06

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山河水質優養化，冬山鄉義成橋上游河道佈滿布袋蓮，綿延一、二百公尺，民眾憂心若不趕快清除，恐影響河道生態與水流；縣府表示，已動員人力展開清除，但布袋蓮入夏後生長快速「清不勝清」，近期會採分區、分階段整治，維持河道環境。

生態綠舟上游最為嚴重

冬山河是宜蘭縣縣管河川，主河道有多處農水路匯流，每年五月到九月，因正逢布袋蓮生長季節，原先在農水路生長的布袋蓮，就會匯流入冬山河，再跟著風勢往上游漂，又以生態綠舟上游最為嚴重。

張姓釣客指出，布袋蓮問題每年都會重複出現，縣府、鄉公所雖有派員清理，但感覺永遠清不完，布袋蓮生長快速且容易往外擴散，若不加緊清除，恐影響冬山河含氧量，對河域生態產生浩劫。

冬山河從生態綠舟往十三份橋河道，分別由縣府工旅處及冬山鄉公所管理，今年入夏後，兩單位雖投入人力清運，但仍無法根除布袋蓮。「這是每年都碰到的難題！」冬山鄉公所坦言，才剛清出一處區域，隔天又從別的地方流入，幾乎清不完。

縣府工旅處表示，五、六月是水稻結穗期，農民施用的肥料，肥份從水田流入水利溝渠再匯入冬山河，水質肥份充足，自然是布袋蓮良好生長環境。

為避免布袋蓮往冬山河下游侵襲，縣府從生態綠舟開始，往上游逐步設置攔截網；工旅處表示，目前先將布袋蓮攔截在水利溝渠再派員清除，冬山河主河道則派遣怪手、小船清除，透過分區、分階段攔截減緩擴散。