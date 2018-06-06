〈北部〉花蓮下學年小一新生 港口國小恐掛零

2018-06-06

目前學區無學齡幼兒設籍

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府五月底核定一○七學年度國中小學新生及班級數，花蓮有四所國小新生只有一人，位於東海岸的豐濱鄉港口國小目前學區完全無學齡幼兒設籍，暑假過後小一可能面臨「零新生」窘境，原本全校六個年級六班共十八生，因為小一沒新生，本月六年級畢業四人，全校只剩五個班十二人。

港口國小的學區豐濱鄉港口村，是人口僅八百人的小漁村，青壯人口外移到都會區工作，留下的中高齡居民以捕魚、打零工過活。港口國小校長李揚元說，港口國小沒有附設幼兒園，下學期透過戶籍資料，就已發現學區都沒有設籍的學齡幼兒。

為了找回學生，鎖定五名幼兒階段曾設籍港口學區的家長，今年四月清明節開始，學校央請村長、社區理事長找家長懇談，希望孩子留在港口唸書。

但實際瞭解後發現，由於家長都在外地工作，即使小孩子轉回部落讀書，但祖父母不一定有辦法照顧孫子女，有些是還要工作，也有些阿公阿嬤是身體狀況不好。李揚元說，學校也無法勉強爸媽把小孩轉回來，畢竟孩子還是跟著父母一起成長，對身心發展比較好，阿公阿嬤照顧較無法幫忙看功課，況且目前六都的兒童福利都相當好，導致家長較無意願，只能說是「偏鄉的無奈」，沒有產業沒有發展，留不住年輕人。

花蓮縣六班國小編制是十名教師，計算方式是一個班編制一點六五名教師，乘以六班為九點九人，無條件進位後為十人。李揚元說，該校十個老師只有一個正式，其餘都是代理老師，只能期待開學前會有小朋友突然轉回鄉下唸書，如果到八月還沒消息，可能學校會減聘一到二位代理老師。

4校回報新生數僅1人

花蓮縣教育處長劉美珍說，一○七學年度將在八月卅日開學，五月份辦理國中小學新生報到結束後，目前各校回報結果，新生人數一人學校有瑞穗鄉鶴岡、舞鶴及奇美國小，豐濱鄉靜浦國小。她也說，縣內國小一○八所有五十一所學生不到五十人，不過縣府目前並無裁併學校的計畫。